Empoli, ritmo da Europa: rivincita dolcissima contro Nicola

Tutto sul fantastico inizio di stagione dell’Empoli, ancora imbattuto in Serie A dopo cinque giornate

L’edizione odierna di Tuttosport celebra il fantastico inizio di stagione dell’Empoli, ancora imbattuto in Serie A dopo cinque giornate. I toscani si sono imposti infatti con un secco 2-0 in casa del Cagliari, conquistando il momentaneo quarto posto in classifica a quota 9 punti.

Un successo che sa di rivincita, poiché arrivato proprio contro Davide Nicola che aveva deciso di lasciare la squadra al termine dello scorso campionato.