Empoli Inter, si vola verso il tutto esaurito al Castellani. Il comunicato sui biglietti

Empoli Inter, il Castellani si prepara al match casalingo contro i nerazzurri: nel mezzo anche molti settori dello stadio completamente esauriti

Come riportato dal sito ufficiale dell’Empoli, in vista della sfida contro l’Inter, si prospetta uno stadio Castellani spettacolare: nel mezzo anche alcuni settori esauriti. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO – Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di oggi, giovedì 24 ottobre, prenderà il via la vendita libera dei tagliandi per Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale.