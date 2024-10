Empoli Inter, Darmian: «Napoli? Vi posso dire questo»

Le parole di Matteo Darmian, esterno dell’Inter, prima della partita esterna sul campo dell’Empoli

Matteo Darmian è intervenuto poco prima della sfida tra Empoli Inter. Queste le dichiarazioni dell’ex Torino ai microfoni di Dazn sulla decima giornata di campionato.

POCO TEMPO PER PREPARARSI- «Non c’è stato tanto tempo per prepararla. Abbiamo cercato di recuperare più energie possibile per affrontare la partita di stasera.«

GIOCARE DOPO IL NAPOLI- «Tutte le partite in Serie A sono difficili. Loro sono partiti molto bene in campionato, non meritavano di perdere contro il Napoli e hanno giocato bene con la Juve. Hanno vinto meritamente fuori casa molte gare. La partita di stasera per noi è importante per tenere il passo del Napoli, che ha vinto una partita importante ieri sera. Noi dobbiamo guardare solo noi stessi e continuare nel nostro percorso.»