Allo stadio Castellani, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Castellani”, Empoli e Inter si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2021/22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Empoli Inter 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

1′ Subito Empoli – Discesa di Parisi, Pinamonti sul primo palo viene contrastato da Bastoni e devia in corner.

4′ Si fa vedere l’Inter – Dimarco stoppa in area ma non trova lo spazio per il tiro, il suo sinistro é respinto da Ismajli.

12′ Primo squillo dell’Empoli – Conclusione potente dalla distanza di Stojanovic, ma Handanovic è attento e devia in corner.

18′ Empoli vicino al gol – Cross di Bajrami, Luperto trova la deviazione vincente ma D’Ambrosio, in scivolata, riesce a mandare in angolo e salvare i nerazzurri dal gol.

23′ Conclusione di Dimarco – Conclusione potente dell’esterno dal limite dell’area, Vicario alza sopra la traversa.

24′ Giallo per De Vrji – Il difensore olandese ferma di mano un’azione personale di Cutrone.

28′ Giallo in casa Empoli – Luperto ferma fallosamente Sanchez.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Empoli Inter 0-0: risultato e tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 33 Luperto, 34 Ismajli, 65 Parisi; 27 Zurkowski, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 5 Stulac, 7 Mancuso, 8 Henderson, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 26 Tonelli, 32 Haas, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 7 Sanchez.

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar.

Allenatore: Massimiliano Farris (Inzaghi squalificato)

AMMONIZIONI: 24′ De Vrij 28′ Luperto