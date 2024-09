Empoli Juventus, gli ERRORI di DI BELLO: il caso PELLEGRI-GATTI

La partita Empoli Juventus ha visto la squadra di Thiago Motta sbattere contro il muro dei toscani di D’Aversa, capaci dopo quattro giornate di rimanere imbattute nonostante le sfide contro Bologna, Roma e i bianconeri.

Secondo i giornali sportivi, la prestazione dell’arbitro Di Bello è stata negativa. La gestione dei cartellini è del tutto da rivedere, ma l’errore più grave è stato durante la diatriba tra Pellegri e Gatti.

L’arbitro ha ammonito l’ex Torino, ma in realtà andava espulso poiché l’attaccante ha rifilato una testata al difensore juventino, rimasto giù per qualche minuto per farsi medicare. Un errore che anche il VAR non ha ravvisato.