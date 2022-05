Empoli, gli azzurri puntano al riscatto di Luperto: le cifre

L’Empoli vorrebbe trattenere Luperto e sta trattando con il Napoli per il riscatto: le cifre si aggirano attorno ai 4 milioni

L’Empoli sta facendo le prime valutazioni in vista della prossima stagione e nella lista degli azzurri ci sarebbe il riscatto di Luperto.

La società sta trattando con il Napoli per le cifre, che secondo la Gazzetta dello Sport si aggirerebbero attorno ai 4 milioni. Investimento importante per l’Empoli, ma che è decisa a voler puntare su Luperto per il futuro.