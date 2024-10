Empoli, Pezzella: «Sogno la Nazionale. Europa? Ecco il vero obiettivo della squadra»

Le dichiarazioni dell’esterno dell’Empoli Giuseppe Pezzella su questo inizio di stagione da parte degli azzurri in campionato

Al Corriere Fiorentino, l’esterno dell’Empoli Giuseppe Pezzella, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su questo inizio di stagione.

LE PAROLE – «Ha pesato molto in un momento in cui avevo voglia di rivincita e che mi ha tenuto lontano dal campo quattro mesi e mezzo. E’ stato un periodo duro, ma l’Empoli è una società familiare dove tutti mi hanno aiutato non lasciandomi mai solo. E poi mi è stata vicino la mia famiglia, senza la quale diventa tutto più difficile. Questo mi dà soddisfazione, anche se non mi piace parlare di me, perché il calcio è un gioco di squadra: se i singoli stanno facendo bene, significa che la squadra li supporta bene. In campo si vede che siamo tutti uniti. Lavoriamo per far sì che ogni partita possa essere un’occasione. In questo momento abbiamo una classifica importante e siamo contenti, ma il nostro obiettivo rimane la salvezza: ci teniamo a centrarla il prima possibile. L’anno scorso siamo partiti male con vari cambi di allenatore, invece quest’anno abbiamo fatto una preparazione ottimale che in campo si vede. E siamo contenti di tutto lo staff e del mister, che è uno meticoloso, un martello ed è molto preparato. Il mio sogno? Andare in Nazionale».