Il paradosso dell’Empoli: la squadra è mestamente retrocessa, ma i suoi gioiellini adesso spopolano sul mercato

Quante volte è stato ripetuta la filastrocca, nel corso dell’ultima stagione: l’Empoli ha gioco e qualità, non merita di retrocedere. Un destino dal quale i toscani non sono riusciti a scampare, nonostante – soprattutto dalla mediana in su – una rosa dal tasso tecnico abbondante. Come d’altronde dimostrano queste prime avvisaglie di calciomercato.

Un tassello fondamentale del centrocampo come Krunic, infatti, è ad un passo dal vestire la casacca del Milan. Mentre il suo giovanissimo compagno di reparto Traoré, classe 2000 addirittura, a breve completerà il passaggio alla Juventus. E non è certo finita qui: lo stesso Andreazzoli, per esempio, vorrebbe portare con sé al Genoa tanto Bennacer quanto Caputo. Per permettergli di restare in Serie A, il palcoscenico che più compete a tutti loro.