Empoli, Stojanovic: «Lavoriamo per la salvezza, si può fare ancora meglio»

Petar Stojanovic, centrocampista dell’Empoli, ha parlato della situazione della squadra toscani ai canali ufficiali del club.

ALLENAMENTI – «Adesso siamo qui a Marbella, ci alleniamo bene e per noi va tutto bene. Siamo felici di essere qui, stiamo ci stiamo preparando per la prima partita alla ripresa».

RICOMINCIARE AL MEGLIO – «Sì, facciamo tutto per arrivare bene alla ripresa. L’importante è che ci alleniamo bene, che giochiamo bene. Sfidiamo due avversari difficili, ma proviamo tutto, in modo tale da arrivare in condizioni perfette alla gara contro l’Udinese».

SALVEZZA – «Siamo felici di aver fatto 17 punti, ma come squadra possiamo fare meglio. Abbiamo tanti buoni giocatori, siamo perfetti come squadra. Adesso dobbiamo allenarci bene e fare tutto per prepararci al campionato».