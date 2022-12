Empoli, stretta finale per il ritorno di Caputo: spunta già una data

Empoli alla stretta finale per il ritorno di Francesco Caputo in azzurro in questa sessione di mercato. Spunta una nuova data

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Caputo è ormai ad un passo dal ritorno all’Empoli.

L’attaccante, scaricato dalla Samp, ha dato il suo benestare al ritorno nel club azzurro, ora agli ultimi decisivi passi per assicurarsi nuovamente il cartellino del giocatore. Il suo arrivo sarebbe previsto per il 2 gennaio, in tempo per la convocazione per il match contro l’Udinese.