Empoli Torino, Nicola: «Partita importante per la salvezza»

In vista di Empoli Torino, l’allenatore azzurro Davide Nicola ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa

«Sarà una partita molto importante, l’ho detto ai ragazzi e lo sanno. Ne mancano otto, ma noi ragioniamo sempre sulla singola: domani giochiamo anche per primi, quindi siamo nella condizione di non doverci preoccupare di quello che fanno gli altri. Conta quello che facciamo noi, io penso che la squadra stia facendo molto. Quello dell’attacco credo sia un falso problema: i numeri di questa squadra in queste dieci partite sono state importanti, consideriamo che nelle ultime abbiamo trovato le migliori tre difende del campionato»