Empoli, Zanetti: «Coraggiosi e senza barricate»

Le parole del tecnico dell’Empoli, Zanetti, dopo la sconfitta dell’Empoli con la Roma: «L’importante è creare occasioni»

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Empoli contro la Roma. Di seguito le sue parole.

RAMMARICO – «Ne usciamo non ridimensionati ma convinti che possiamo fare bene. Siamo stati coraggiosi, senza fare barricate ed è la mentalità che voglio. Normale che non portando a casa niente dispiace».

ROSSO AD AKPA – «Il ragazzo andava a prendere la palla, senza cattiveria. Rosso severo».

COSA MANCA – «Conto le occasioni, quanto creiamo. Non posso fare un confronto con gli attaccanti della Roma. L’importante è creare occasioni, i miei attaccanti di settimana in settimana si muovono sempre meglio. Quando giochi così contro la Roma devi accettare di concedere qualcosa, altrimenti metti il pullman davanti alla porta».

ARBITRO – «Ho chiesto all’arbitro uniformità perché non ho capito come funziona. Ho visto Spezia-Sassuolo dove hanno dato un rigore per una sbracciata su un contrasto. Qui c’è stata una gomitata su Satriano, quindi il contatto c’è stato. Fatico a capire il metro di giudizio e probabilmente non lo capirò mai».