Zurkowski: «Volevo tornare a Empoli, sui gol...»

Le parole di Szymon Zurkowski, centrocampista polacco dell’Empoli, sul suo straordinario momento di forma. I dettagli

Szymon Zurkowski ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno ad Empoli.

RITORNO – «Sappiamo tutti che volevo tornare qua, lo scorso anno per me è stato già molto difficile. Prima dei miei gol sono importanti i tre punti, sto vivendo molte emozioni. Già arrivare qua mi ha fatto stare bene. E ora sono tornato, non è più come la prima volta, conoscevo già tutto e tutti e questo è diverso. C’è qualcuno che conoscevo già e ho trovato pure dei polacchi! Questo ambiente, come sempre, è al top».

GOL – «Tutti noi della squadra vogliamo fare gol, senza di quelli non vinci le partite. Ma più importante del resto è prendersi più punti possibile. Sappiamo già qual è l’obiettivo, non devo dirvelo io. Io mi devo far trovare dove mi vede il mister. Io devo giocare dove dice lui e dare tutto. L’importante è giocare, non la posizione. Normale che il mio obiettivo individuale sia sempre di fare di più. Sappiamo che sarà dura, però ci prepariamo».

FIORENTINA E SPEZIA – «Non so… Io voglio sempre dare tutto, in ogni squadra, ma a volte succede così. Non saprei spiegare bene, non ho capito nemmeno io cosa non funzionasse».