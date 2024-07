En Nesyri Roma, pronto il rilancio giallorosso per beffare Mourinho

En Nesyri Roma, i giallorossi si inseriscono nella trattativa del Fenerbahce di Mourinho: pronto il rilancio e Ghisolfi prepara l’offerta

La Roma lavora per rinforzare l’attacco e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il nome di En Nesyri è in cima alla lista di Ghisolfi. L’attaccante marocchino del Siviglia fino alla settimana scorsa era ad un passo dal Fenerbahce di Mourinho, ma la trattativa è finita in stand by proprio per l’inserimento dei giallorossi, che sono pronti a rilanciare l’offerta dei turchi.

Una volta ottenuto l’ok del calciatore si parlerà con gli spagnoli: anche in questo caso Ghisolfi potrebbe inserire Azmoun nella trattativa, nome che piace al Siviglia.