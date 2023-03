Eredivisie: Ajax-Feyenoord 2-3, i rivali della Roma vanno in fuga

Il Feyenoord batte l’Ajax nel classico della Eredivisie: la partita dei prossimi avversari della Roma nei momenti salienti

Insieme a tutta la storia che si porta dietro, Ajax-Feyenoord di oggi prometteva tantissimo. Un Klassiekier che ha calamitato l’attenzione di tutta l’Olanda ancor più del solito perché la classifica rendeva la partita lo snodo cruciale dell’Eredivisie 2022-23. Con i 3 punti di divario, la posta in palio era semplice nei numeri ma “complessa” nel significato: una vittoria dell’Ajax avrebbe appaiato le due squadre in testa, dava ad Az Alkmaar e Psv la possibilità di accorciare ma – soprattutto – certificava la fine della fuga del Feyenoord, da 10 giornate leader solitario in testa; al contrario, un successo del prossimo avversario della Roma in Europa League, avrebbe regalato alla formazione di Arne Slot il ruolo di favoritissima, più che mai meritato.

I 90 minuti non hanno tradito le aspettative e alla Johan Cruijff si sono vissute tutte le situazioni possibili e anche in fretta, già nel solo primo tempo.

1) Vantaggio Feyenoord immediato. Al quinto minuto, i Rotterdammers sembravano avere ancora nelle gambe e nella testa il 7.1 di giovedì sera con lo Shakhtar. Stessa velocità, stessa felicità creativa, cross di Hartman e Gimenez a tu per tu con Rulli non sbaglia e mette dentro.

2) La risposta dell’Ajax. Prima un bel po’ di contrasti, poi una crescita dei giri. Fino ad arrivare alla solita tassa che con i lancieri si paga spesso: calcio d’angolo e colpo di testa di Alvarez. Sui corner le prende letteralmente tutte. E quando lo fa benissimo, sono gol pesanti.

3) Differenza di ritmo. L’Ajax viaggia a una velocità superiore. Slot è costretto a sostituire Hartman, ammonito e poi graziato all’ennesimo fallo su Kudus. Il gol del 2-1 vede Tadic andare a concludere di prima un assist di Bergwijn. Un’azione di estrema rapidità, il Feyenoord la capisce, ma i 3 giocatori che provano a inibire la conclusione non ci riescono. E i padroni di casa vanno al riposo avanti, in modo del tutto meritato.

4) Un altro grande inizio. Proprio come nel primo tempo, il Feyenoord parte benissimo. La rete di Szymanski arriva nel pieno di un vero e proprio assedio, con un Ajax sorprendentemente alle corde fino a trovarsi a terra.

5) Zona Feyenoord. Dopo una parata fantascientifica di Wellenreuther su tiro a botta sicura di Kudus, gli ospiti passano da calcio d’angolo con deviazione di testa di Geertruida. Si conferma che i finali di gara sono il tempo che la capolista preferisce in questa stagione.