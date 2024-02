Eredivisie, l’Ajax perde per una questione di millimetri

Eredivisie, l’Ajax perde dopo 11 vittorie consecutive: la sconfitta arriva dalla decisione del VAR di annullare un gol per pochi millimetri

Dopo 11 gare consecutive positive, l’Ajax di Van’t Schip incontra la sua prima sconfitta in Eredivisie sul campo dell’Heerenveen. Una gara incredibile, con i padroni di casa che vanno avanti di 3 gol (doppietta di Van Amersfoort, in mezzo il 2-0 di Sahrauoi). La risposta dell’Ajax si è concretizzata con un autogol di Bochniewicz e una rete di Akpom. All’ultimo secondo, una mischia in area ha fatto gridare al gol del pareggio, la palla è sembrata superare la linea prima del salvataggio di Van Ottele.

In Olanda non c’è la goal-line technology: dopo un lungo consulto al Var, è stato deciso che il pallone non era entrato. Una questione di millimetri, festeggiata dalla squadra vincente e dal pubblico con grande felicità