Eredivisie: Psv Feyenoord 2-2, il distacco resta di 10 punti

Finisce in parità con due gol per parte il big match tra Psv e Feyenoord. Continuare l’imbattibilità della capolista

Prima contro seconda, Psv contro Feyenoord: alla giornata numero 24 l’Eredivisie oggi ha vissuto uno dei suoi snodi cruciali. Con 10 punti di vantaggio, la capolista ha ospitato i campioni dell’Olanda con la serenità di chi poteva concedersi il lusso di sbagliare, cosa peraltro non ancora successa in una stagione vissuta da imbattuta. Ne è uscita fuori una gara intensa, vivace, chiusasi in parità, un 2-2 spettacolare che ha visto le due formazioni aggiudicarsi un tempo a testa sul piano del gioco, ma non del risultato.

Il Psv è scattato benissimo dai blocchi di partenza. Era solo il quarto minuto quando Tillman ha scherzato Hancko con un tunnel e si è presentato con successo davanti a Wellenreuther. Il Feyenoord ha pareggiato a metà del primo tempo con Minteh, che ha rubato palla a un distrattissimo Boscagli, ha superato Benitez e ha depositato in rete a porta vuota. La reazione della formazione di Eindhoven è stata vibrante, concretizzatasi da ben due pali colpiti in meno di 60 secondi. Prima una deviazione maldestra di Beelen che stava ingannando il suo portiere, poi ancora Tillman ha calciato e Wellenreuther con le unghie ha fatto andare la sfera sul legno. Si è andati all’intervallo sull’1-1, con la netta sensazione che i padroni di casa fossero in netto vantaggio ai punti.

La ripresa ha cambiato prospettiva. I Rotterdammers hanno avuto diverse opportunità, fino a quando un’incursione di Geertruida ha bucato la difesa per servire a Gimenez il più comodo degli inviti da mettere in porta. Era il sessantunesimo e 10 giri d’orologio dopo il Psv ha pareggiato con un triangolo Til-De Jong che la mezzala ha finalizzato perfettamente, approfittando di un grande assist del suo capitano.

Nel finale si sono viste due squadre esauste, che non hanno più trovato il modo d’incidere davanti. Il 2-2 è il primo pareggio dell’anno nei confronti diretti, dopo che il Psv aveva battuto i rivali in Supercoppa e all’andata in Eredivisie, mentre il Feyenoord si era vendicato vincendo in coppa d’Olanda. La legge dei grandi numeri, del resto, faceva pensare che potesse finire così: finora al Philips Stadion non c’era stato altro risultato che la vittoria dell’undici di Bosz, prima o poi la serie doveva interrompersi.