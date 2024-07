Eriksen all'Anderlecht? Briemer: «É vero, lo sento ancora, CHI LO SA, forse a FINE MERCATO...»

Eriksen potrebbe lasciare il Manchester United, su di lui l’Anderlecht: le parole del tecnico Brian Riemer

Christian Eriksen ha manifestato la volontà di lasciare il Manchester United per trovare una nuova piazza in cui possa giocare di più e quella potrebbe essere l’Anderlecht. La squadra belga, come riportato da OneFootball, sarebbe molto interessata al danese, come riferisce anche il tecnico Brian Riemer, che lo ha già allenato al Brentford. Di seguito le sue parole a DH Net.

«Lo conosco bene, sì. Abbiamo lavorato insieme a Brentford tre anni fa e spesso ci sentiamo per messaggio. So che ora si sta allenando a Los Angeles con il Man United, quindi posso confermare che non è a Bruxelles con noi. In generale, posso dire che la dirigenza e lo scouting stanno lavorando giorno e notte per trovari i rinforzi, ma non è semplice convicerli: non è come se fossero su uno scaffale e puoi prendere chi vuoi. A volte ci vuole tempo per lavorare sugli obiettivi. A fine mercato a volte ci sono le opportunità, come la scorsa stagione con Thorgan Hazard».