Eriksen, parla il manager del Brentford: «Un onore sia accostato al nostro club»

Thomas Frank, manager del Brentford, ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Christian Eriksen fino a fine stagione

Il manager del Brentford Thomas Frank si è espresso in merito al possibile approdo di Christian Eriksen nel club.

LE PAROLE – «Eriksen è davvero un grandissimo giocatore, tutto lo sanno. Lui è un tipo di giocatore che gioca solo per i top club, spero che possa tornare ai massimi livelli. In circostanze normali non ci sarebbero possibilità che uno come lui possa essere accostato al nostro club. Credo che dovremmo esserne lusingati».