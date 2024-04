Esonero Allegri: perdere in Juventus-Lazio e andare via, è già successo...

L’anno scorso Juventus-Lazio si è giocata all’Allianz Stadium ai quarti di finale. Gara secca, Allegri in panchina da una parte, Sarri dall’altra, a decidere il passaggio del turno per i bianconeri un imperioso colpo di testa da parte di Bremer, ben pescato da un cross di Kostic. É probabile che stasera il mister della Juve firmerebbe per lo stesso esito, tenendo conto che si potrebbe presentare a Roma in una situazione di minimo vantaggio, con in più la speranza che proprio questa vittoria possa risvegliare la squadra.

C’è, però, un precedente davvero pericoloso per Max, anche se non lo ha visto come parte in causa. Risale al 2009. Dirigenza Juve un po’ inesperta, come quella odierna. Bianconeri guidati da Claudio Ranieri, che era un po’ sulla graticola, sebbene i risultati fossero migliori di quelli attuali. Ma proprio la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio per 2-1 determinò l’eliminazione dalla competizione (era la gara di ritorno) e generò la prima vivace contestazione dello stadio. Da lì a non molto le cose degenerarono e la società scelse di affidarsi a Ciro Ferrara nelle ultima 2 giornate proprio per garantire l’accesso alla Champions League. Il tempo sa essere circolare, nel calcio ancora di più…

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24