Il Milan potrebbe cambiare allenatore. Esonero Gattuso: Conte e Donadoni in lizza, lontano Wenger. Ipotesi Leonardo traghettatore

Paolo Maldini ha ribadito la sua fiducia in Gennaro Gattuso: «Andiamo avanti con la fiducia che ci animava prima di queste due sconfitte. Vincendo le prossime due partite a San Siro contro Samp e Genoa potremmo tornare a ridosso della zona Champions». E’ chiaro però che si tratta di una fiducia a tempo e se le sfide con le genovesi dovessero andare male, per Rino potrebbe profilarsi, per davvero, l’esonero. Dopo le sconfitte nel derby con l’Inter e contro il Betis in Europa League sempre a San Siro i rossoneri hanno chiesto di invertire la rotta e se così non sarà si arriverà al cambio in panchina.

Secondo La Repubblica, il Milan non ha molte opzioni davanti a sé. Contattato Roberto Donadoni, nonostante le smentite, i dirigenti rossoneri pensano anche a un’altra clamorosa ipotesi: il ritorno di Leonardo in panchina. Difficilissimo, praticamente impossibile, ingaggiare Wenger per via dei costi, la suggestione è il ritorno in panchina di Leonardo come traghettatore per poter arrivare poi a ingaggiare, a fine stagione, Antonio Conte. Ieri il suo agente ha smentito i contatti ma Leonardo è pronto a provarci.