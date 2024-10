Esonero Gilardino, la DECISIONE del Genoa sul futuro del tecnico rossoblu. La SITUAZIONE

Esonero Gilardino, la DECISIONE del Genoa nei confronti del tecnico rossoblu. Cosa filtra adesso in casa ligure?

Esonero Gilardino imminente? Per quanto i rossoblu siano in una situazione assai delicata, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Genoa ha piena fiducia nei confronti del tecnico, ma dall’altra parte servirà una reazione da parte dell’ex attaccante del Milan per provare ad invertire la rotta.

IL PUNTO – Dopo aver incassato 15 gol e con un attacco asfittico, servirà una decisa scossa al Genoa per uscire dalla zona pericolosa della classifica. Gilardino è alle prese con l’ennesimo infortunio: Bani dovrà essere valutato in settimana. Il tecnico spera di recuperare almeno Frendrup (Messias, Badelj ed Ekuban sono ancora out) in vista della gara col Bologna al Ferraris dopo la sosta. Si procede con cautela per Messias, visto che già in passato ha subito problemi muscolari. Riguardo ad eventuali acquisti per il mercato degli svincolati o in gennaio, il quotidiano ricorda che qualsiasi movimento economico dovrà ricevere l’ok da A-Cap, il principale creditore del gruppo 777 Partners. E’ già arrivato l’ok a gennaio per l’inserimento di tre giocatori di valore: un vice Malinovskyi, un’alternativa a Messias e un rinforzo in attacco. Ma fino ad allora il Genoa dovrà cambiare passo: tocca a Gilardino con i giocatori che ha a disposizione.