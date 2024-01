Esonero Mourinho: neanche l’Arabia ha salvato l’allenatore

Tutto sull’esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma arrivato in mattinata. I dettagli sull’allenatore

L’esonero di Mourinho dalla Roma è la notizia del giorno ed è arrivata con una certa sorpresa, anche se il malumore della piazza era in crescita dopo le due sconfitte con la Lazio e il Milan.

Nell’edizione cartacea, Tuttosport aveva ipotizzato che lo Special One sarebbe stato al riparo grazie a un evento che doveva “proteggerlo”: «… Ma per ora l’ombra di un esonero resta solo sullo sfondo, anche perché il 24 gennaio la società giallorossa sarà in Arabia Saudita per un’amichevole con l’Al Shabab e lo Special One fa parte dello spettacolo che i sauditi vogliono ammirare». Un’ipotesi che i Friedkin hanno smentito con la decisione assunta quest’oggi (e maturata chissà da quanto).