Esonero Nesta, parla Galliani: «Fiducia in Alessandro. Mercato? Noi agiremo così e su Maldini...»

Ai microfoni di Sport Mediaset, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulle voci sul possibile esonero di Nesta. Le parole dell’ex Milan.

LE PAROLE – «Il pari contro il Torino ha fermato un’emorragia di risultati, ma non di gioco. Io continuo a dire che abbiamo giocato bene con Atalanta, Milan e Lazio. Finalmente si è interrotta questa serie di sconfitta, dove però nessuna squadra ci ha messo sotto. Abbiamo fatto bene contro i granata, se avessimo fatto gol i primi minuti quando abbiamo avuto le due grandi occasioni con Pedro Pereira e Daniel Maldini forse avremmo vinto la partita, ma sono fiducioso perché giochiamo a calcio. Non arrivano i risultati o arrivano meno punti di quelli che ci aspettiamo, ma con il gioco credo che usciremo da questa situazione. La classifica è cortissima, siamo a una vittoria dalla salvezza e la faremo. Io non voglio parlare di gennaio perché se lo facciamo dimentichiamo che prima di gennaio abbiamo 6 partite fondamentali, l’ultima sarà il 5 del primo mese del 2025 e prima di quella data sarà difficile che arrivi qualcuno. Dopo queste 6 gare penseremo a cosa fare, certamente se occorreranno innesti vedremo di provvedere. La nostra squadra è questa, abbiamo perso un portiere, ma è stato ben sostituito da Turati, al posto di Colpani c’è Daniel Maldini. Stiamo facendo meno punti degli scorsi anni, ma sul piano del gioco non siamo molto inferiori. Il pari contro il Torino ha fermato un’emorragia di risultati, ma non di gioco».