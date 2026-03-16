Esonero Nicola, a rischio dopo il quarto ko di fila! Ecco chi è il favorito per il possibile cambio in panchina

Esonero Nicola, futuro sempre più incerto: Gotti in pole per la panchina, Giampaolo resta l’alternativa per la Cremonese

Il futuro di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese è sempre più incerto. La sconfitta contro la Fiorentina, la quarta consecutiva, ha aggravato la situazione dei grigiorossi, ora terz’ultimi in classifica e distanti tre punti dal Lecce, attualmente fuori dalla zona retrocessione.

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La società sta valutando il da farsi e non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una decisione definitiva sul tecnico. In caso di esonero, il nome in pole per la successione è quello di Luca Gotti, considerato il favorito per subentrare.

Tra le alternative figura anche Marco Giampaolo, che conosce già l’ambiente avendo guidato la Cremonese nella stagione 2014-2015. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club starebbe riflettendo attentamente sul possibile cambio in panchina.