Esonero Zanetti, in bilico l’allenatore del Verona? Ecco la posizione attuale della società gialloblu

Esonero Zanetti, l’allenatore del Verona è in bilico dopo gli ultimi risultati. Ecco la decisione attuale della società gialloblu

Gli ultimi risultati del Verona hanno intensificato sempre di più le voci su un possibile esonero del tecnico Zanetti: 5 sconfitte nelle ultime 6 gare e una classifica che si fa sempre più preoccupante per i gialloblu.

Tuttavia, come sottolineato oggi da Fantamaster, la posizione del tecnico ad oggi non è in discussione. Dall’altra parte si pretenderà una reazione poi nelle prossime gare gialloblu.