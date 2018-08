Samuel Eto’o ha deciso di aiutare l’ex capitano del Camerun, Norbert Owona, finito in miseria per curare le malattie dei suoi cari

L’ex stella di Inter, Barcellona e Sampdoria, che attualmente gioca milita nel Qatar SC, Samuel Eto’o ha dimostrato ancora una volta di essere un campione anche fuori dal campo di gioco. Il calciatore, difatti, ha deciso di aiutare economicamente il suo connazionale, ex capitano della Nazionale del Camerun negli anni ’60 e ‘70, Norbert Owona finito in miseria.

Owona ha confessato di essere malato e senza una casa, dopo che ha speso tutti i suoi risparmi per curare il cancro della moglie e dei figli. Una situazione molto drammatica che ha portato Eto’o a rispondere all’appello dell’ex giocatore 67enne, il quale adesso è costretto a vivere per le strade di Douala. Per ringraziare il fenomeno camerunese, Owona ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della BBC, affermando che Eto’o è stato veramente molto gentile e non solo gli ha promesso un aiuto economico, ma anche una casa dove poter vivere.