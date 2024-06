Vicenza Avellino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Menti andrà in scena la semifinale dei playoff di Serie C Vicenza Avellino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Menti va in scena la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Vicenza e Avellino. Dopo il pareggio dell’andata per 0-0, che ha più volte visto la squadra di Pazienza sfiorare la rete. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari e poi supplementare si va ai calci di rigori. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. All. Vecchi.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Rigione, Cancellotti; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Patierno, Gori. All. Pazienza.

Vicenza-Avellino: orario e dove vederla

Vicenza-Avellino gara delle ore 20:30 di domenica 2 giugno, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 252) e su Rai Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà visibile anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go e sull’App Rai Play.