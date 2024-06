La speranza SALVEZZA nella ROVESCIATA nerazzurra del “Tir”: Atalanta Fiorentina 2009/2010

La rovesciata di Simone Tiribocchi contro la Fiorentina che regalò all’Atalanta l’ultima speranza di salvezza nel lontano 2010

Atalanta Fiorentina non è mai stata una partita scontata, neanche quando erano i viola ad essere protagonisti in Europa e i nerazzurri in piena lotta per non retrocedere: dove anche un gesto tecnico può dimostrarsi decisivo. Per esempio come è stato nella stagione 2009/2010, quando una rovesciata ha avvicinato la Dea verso una salvezza non raggiunta per un soffio.

18 aprile 2010, se da una parte il ciclo Ruggeri sta per arrivare al capolinea in una situazione delicata tra ambiente e gestione interna della società, dall’altra l’Atalanta è ancora in piena lotta salvezza. L’arrivo di Mutti aveva portato gioco e soprattutto quella competitività interna che era venuta a mancare da inizio stagione.

A Bergamo arriva una Fiorentina lanciata verso la zona Europa, e nonostante il divario tra le due squadre la Dea gioca una delle partite più belle dell’a stagione’annata. I nerazzurri passano in vantaggio con la rete di Ferreira Pinto e raddoppiano con una rovesciata spettacolare di Tiribocchi sotto la Curva Pisani dominando in lungo e in largo sprecando anche qualche occasione.

I viola provano a riaprire i giochi con l’ex Montolivo, ma non basta: finisce 2-1 per l’Atalanta, e la ciliegina sulla torta arriva con il pareggio dell’Udinese contro il Bologna che riapre i giochi per una permanenza in A destinata a tramontare due giornate dopo.