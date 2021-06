Euro 2020, la finale da Londra a Budapest per motivi diplomatici: la situazione

La finale di Euro 2020 potrebbe essere spostata da Londra a Budapest per motivi diplomatici, la UEFA al momento non conferma

Semifinali e finale di Euro 2020, da calendario, si giocheranno allo stadio Wembley di Londra. Ma qualcosa potrebbe cambiare e a lanciare la bomba e il Times che riporta come la UEFA starebbe pensando di spostare l’atto conclusivo della competizione a Budapest. Il motivo sarebbe di natura diplomatica dato che il governo del calcio europeo ha riservato circa 2.500 a sponsor e Vip che però, secondo le attuali regole del Regno Unito, potrebbero accedere alla partita solo dopo 10 giorni di autoisolamento.

La UEFA avrebbe chiesto da tempo un’esenzione, ma il governo di Boris Johnson sta prendendo tempo per due motivi: sia per un eventuale aumento della diffusione del virus e sia per le polemiche che ne conseguirebbero viste le norme in vigore che limitano i movimenti dei britannici. E così si starebbe pensando di spostare la finale da Wembley alla Puskas Arena dove ci sarebbe anche la possibilità di avere uno stadio completamente pieno.