Il Milan passa al terzo turno eliminatorio di Europa League dopo aver battuto lo Shamrock Rovers: il prossimo avversario è il Bodo/Glimt

Il Milan ha superato gli irlandesi dello Shamrock Rovers per 2-0 nel corso del secondo turno eliminatorio di Europa League. Decisive le reti di Zlatan Ibrahimovic nel primo tempo e Hakan Calhanoglu nella ripresa.

La formazione rossonera si è così aggiudicata il pass per affrontare il Bodo/Glimt, club norvegese che ha battuto per 3-1 lo Zalgiris. La sfida è in programma giovedì 24 settembre tra le mura di San Siro.