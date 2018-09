Europa League: il capitano sputa e si lava la faccia, il bomber scompare… esultando! – VIDEO

Follie da Europa League: il capitano del Vorskla Poltava si sputa sulla mano e si lava la faccia. E il bomber dello Zurigo esulta e cade nel vuoto!

Che l’Europa League sia una competizione lunga e dispendiosa è ormai noto. Che le tante squadre, alcune più conosciute, altre meno, possano dar vita a gesti piuttosto singolari stiamo iniziando ad apprenderlo nel corso di questi anni. E anche il primo dei giovedì di Europa League 2018/2019 da questo punto di vista non ha certo tradito le attese. Due episodi su tutti, tra le partite delle 18.55 e quelle delle 21, hanno scatenato immediatamente l’ilarità degli appassionati sui vari social network.

Su tutti, però, l’incredibile episodio prima della sfida di Europa League tra l’Arsenal e il Vorksla Poltava. Le immagini pizzicate dalle telecamere hanno mostrato il capitano del club ospite, Volodomin Chesnakov, sputarsi in in una mano e poi lavarsi la faccia, un gesto non proprio ortodosso che ha scatenato ilarità a bizzeffe in giro per il web. Ma anche il secondo tempo di AEK Larnaca-Zurigo ha regalato un frame indimenticabile in occasione della rete siglata da Kololli al minuto 61. L’attaccante segna e si invola verso la curva occupata dai propri sostenitori, scavalca un primo muretto ma non si accorge del vuoto frapposto tra questo e la curva, scomparendo del tutto agli occhi delle telecamere e, fortunatamente, senza riportare conseguenze dopo questa caduta.

La magia dell'Europa league La magia dell'Europa league <3 Gepostet von Sua sobrietà am Donnerstag, 20. September 2018