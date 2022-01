Everton, si sogna il ritorno di Roberto Martinez: il Belgio dice no

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Everton è alla ricerca del nuovo allenatore: si pensa al ritorno di Roberto Martinez, ma il Belgio fa muro

L’Everton ha esonerato Rafa Benitez e adesso è alla ricerca di un allenatore. Dopo aver tentato Mourinho, il nuovo obiettivo sarebbe Roberto Martinez che già in passato ha allenato i Toffees ed è rimasto lagatissimo alla piazza.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, il Belgio non avrebbe intenzione di lasciar andare il proprio c.t. e lo stesso Martinez vorrebbe disputare il Mondiale in Qatar prima di cambiare aria. Inoltre, tra l’Everton e l’allenatore non ci sarebbe al momento nessun accordo.