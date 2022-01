ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Everton in cerca di un nuovo allenatore. La tentazione per la panchina si chiama Frank Lampard, al momento libero da incarichi

Come riferito da SportTalk, l’Everton ha puntato Frank Lampard per la panchina. Il club di Liverpool è alla ricerca di un tecnico dopo l’esonero di Benitez e l’ex centrocampista è il favorito per ricoprire questa carica.

Lampard è libero da incarichi dopo la separazione dal Chelsea.