Ascolta la versione audio dell'articolo

Van de Beek all’Everton: spiegati i motivi della decisione dell’ex obiettivo Juve. Ecco le dichiarazioni dell’olandese

Van de Beek si è presentato all’Everton, spiegando la sua scelta di lasciare il Manchester United. Le sue parole:

PAROLE – «La conversazione con Lampard è stata importante per me per scegliere l’Everton, è stata positiva. Ha detto che avremmo fatto un gran lavoro insieme, abbiamo le stesse idee di calcio».