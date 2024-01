FA Cup, il Manchester City vince e ritrova De Bruyne

Il Manchester City vince in FA Cup contro l’Huddersfield Town: in campo per i Citizens anche Kevin De Bruyne dopo l’infortunio

Buone notizie per il Manchester City, che supera il turno di FA Cup superando senza troppe difficoltà l’Huddersfield City. Contro la squadra di Championship, la Serie B inglese, finisce 5-0: a segno Foden con una doppietta, Alvarez, Doku e poi l’autogol di Ben Jackson. Oltre al risultato, l’altra buona notizia per Guardiola è il ritorno in campo di De Bruyne dopo l’infortunio. Di seguito le parole del tecnico spagnolo.

«Siamo incredibilmente felici di averlo di nuovo con noi. Kevin aiuta a vincere le partite. È così importante riaverlo dopo un lungo infortunio, ci aiuterà con il suo talento, ma non voglio mettere tutta la pressione sulle spalle di Kevin perché non è giusto. Siamo tutti contenti del risultato. È stato un po’ difficile superararli. Il primo gol che ho segnato è stato importante, poi abbiamo avuto più ritmo e abbiamo gestito bene. Io una figura centrale in questa squadra? Devo continuare ad aiutare la squadra con gol e assist ed essere quel giocatore decisivo. Sto cercando di farlo ogni partita».