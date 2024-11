Facchetti a Internews24: «Lautaro? Non ha mai tirato indietro la gamba, le critiche sono ingiuste»

Le parole di Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda nerazzurra Giacinto, in una intervista esclusiva a Internews24.com

Gianfelice Facchetti – figlio della leggenda Giacinto Facchetti – e orgoglioso tifoso nerazzurro, ha parlato in esclusiva a Internews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Buongiorno Gianfelice. Iniziamo subito dal campionato, c’è qualcosa – in questo avvio di Serie A – che l’ha particolarmente incuriosita?

«La cosa sotto gli occhi di tutti è che c’è una forbice molto stretta tra le squadre che sono in testa alla classifica e quelle che seguono. C’è molta concorrenza, qualche bella novità come Fiorentina e Lazio. O come la conferma dell’Atalanta quale ormai una big del calcio italiano. Insomma, la lotta per vincere sarà sicuramente più agguerrita e più allargata rispetto all’anno scorso».

E, complice anche questa concorrenza, quale potrà essere la chiave per l’Inter di Simone Inzaghi?

«Dovrà continuare come ha fatto fin qui Inzaghi, facendo rotazioni e coinvolgendo sempre più elementi. In modo che i cambi e le sostituzioni non facciano sentire la fatica alla squadra. Continuare a fare quello che ha mostrato nelle ultime dieci partite insomma, con l’Inter che sta ritrovando le proprie certezze…nella difesa, nella manovra. Forse è mancato un pizzico di lucidità e determinazione davanti. Qualche gol in più non avrebbe fatto male».

A proposito di gol, qualcuno ha iniziato a puntare il dito su Lautaro Martinez…

«È fisiologico per qualsiasi atleta chiamato a fornire prestazioni elevate in continuazione in un calcio che non si ferma mai. I nuovi formati, penso a quello della Champions, anziché alleggerire il carico ci aggiungono altro. La nazionale ha moltiplicato partite e competizioni per cui quando il campionato si ferma non c’è neanche una pausa vera e propria. Si pensa che il fatto che calciatori abbiano stipendi elevati rispetto alle persone ‘comuni’ sia una ragione più che sufficiente per criticarli quando hanno delle fasi di incertezza dove non rendono al 100%. Ma non sono macchine e uno come Lautaro che non hai mai tirato indietro la gamba, credo che non vada e non possa essere criticato perché non è in condizione. La stagione è lunga, quello che non deve mai mancare è la voglia e la determinazione. E questo mi sembra che lo si legga negli occhi del nostro capitano».

LE PAROLE DI GIANFELICE FACCHETTI IN ESCLUSIVA SU INTERNEWS24.COM