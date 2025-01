Fagioli Fiorentina, accordo vicino con la Juve? Ecco la situazione per arrivare alla fatidica fumata bianca a gennaio

Fagioli Fiorentina, si cerca l’accordo per il centrocampista della Juve. Cifre e dettagli su quella che è ad oggi una trattativa importante per i viola

Come riferito da Sky Sport, per Nicolò Fagioli il calciomercato Fiorentina sta cercando un accordo in queste ore con la Juventus: il pressing è forte, ma i sabaudi vogliono soltanto una cessione a titolo definitivo senza prestiti.

La Fiorentina valuta il bianconero circa 13-15 milioni e sta pensando di inserire l’obbligo di riscatto nella trattativa per cercare di chiudere. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.