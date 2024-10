Juve Fagioli: «Stiamo migliorando in Campionato, in Champions abbiamo fatto due ottime partite»

Le parole di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro lo Stoccarda

Nicolò Fagioli ha parlato così prima di Juve Stoccarda a Sky, match dell’Allianz Stadium valido per la terza giornata della Champions League 2024/25.

SENSAZIONI – «Io sto molto bene. Sarà una partita difficile, anche loro vogliono tenere la palla. L’abbiamo preparata bene, stiamo bene, che vinca il migliore».

RUOLO – «Mi trovo bene in quel ruolo. Mi chiede di stare lì, governare il gioco, smistare i palloni e aiutare in avanti per fare gol».

SERATE MIGLIORI – «Nelle due gare precedenti abbiamo fatto due ottime partite. Stiamo migliorando anche in campionato, dobbiamo continuare così per vincere più partite possibili».