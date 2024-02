FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 24: Angelino

Irriguardosamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Angelino

Irriguardosamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Angelino.

-Grazie per il tempo che ha deciso di concedermi. L’ho convocata per il suo ragazzo, il piccolo Angelo.

-Certo, immaginavo.

-Come Lei sa, è stato un enorme piacere accogliere Angelo nella nostra grande famiglia.

-Lo so e vi ringraziamo ancora per l’opportunità. Come procede il suo inserimento?

-Ecco, è proprio di questo che volevo parlare, per confrontarmi con Lei.

-Mi dica.

-Quando avete fatto richiesta di inserimento qui al nostro Istituto Fantacalcio, vi siete presentati con credenziali invidiabili. Nonostante la giovane età, Angelo ha già frequentato ottime scuole.

-Esatto, una su tutte, probabilmente la migliore in assoluto, quella fondata dal Rettore Josep Guardiola i Sala.

-Eccellente, non c’è dubbio. Inoltre, leggo qui dalla sua scheda, esperienze formative in Olanda, Spagna, Germania…

-Come ha sottolineato Lei, Signor Preside, tutte scuole illustri.

-Sì, assolutamente. E proprio per questi motivi siamo rimasti sorpresi dalla sua recente prova.

-Un test molto complicato, mi ha riferito Angelo. E com’è andata?

-Ecco, non molto bene.

-Beh, avevate messo in conto un necessario periodo di adattamento. Come giusto che sia, d’altronde.

-Ovviamente Signore.

-E allora di cosa parliamo? E’ il caso di convocarmi per un’insufficienza?

-Non si tratta solo di quello, purtroppo.

-Ah. Capisco. Con ammonizione?

-Nossignore.

-Un’espulsione?! Mi dica almeno che non è stato un rosso diretto, sarebbe inaccettabile.

-Nemmeno. E’ meglio che si sieda.

-Buon cielo.

-Un autogol, Signore. Un -2.

-Un…! Io… non so cosa dire… cosa gli sia preso… sono allibito, dico sul serio… è riuscito almeno a finire la prova?

-Sostituito al minuto 61.

-Santo Dio.

-Lo so. E’ stata un brutto colpo per tutti. Adesso però è importante che il ragazzo non si abbatta, che provi subito a recuperare.

-Un autogol…

-Sono cose spiacevoli, ma possono capitare. Anche i migliori…

-L’insufficienza e la sostituzione a 30 minuti dalla fine…

-Sì… ma, come dicevo, si può recuperare. Vedrà che il suo Angelino avrà altre possibilità…

-Un -2…

-Signore, non si preoccupi eccessivamente…

-Lei lo sa che una volta nel Fantachampions mi aveva fatto una doppietta?

-Ecco, vede? Ha grande talento. Venga che intanto la accompagno alla porta.

-E poi un gol decisivo addirittura contro il Manchester United…

-Ottimo. Vedrà che capiterà ancora. Eccoci qui. Allora io la ringrazio ancora del suo tempo e le auguro una buona giornata.

-In questa sessione invernale l’ho pagato oltre 60 crediti…

-E mi stia bene.

-Un autogol…

-Arrivederci, Signore.

-Un -2…