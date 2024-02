FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 25

Fantacalcio: ecco tutti i consiglia della prossima giornata della Serie A, ovvero la 25a che partirà proprio questa sera

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. Anche se l’importante è partecipare, ai nostri tempi ci si divertiva con poco e se vai col treno poi non hai il problema della macchina.

TORINO – LECCE

venerdì 16/02, ore 19.00, DAZN

Due squadre poco stressate. La classifica lascia sereni anche durante il pisolino pomeridiano.

Il Toro sta giocando bene e sta facendo punti, il Lecce vorrebbe riprendere a farne qualcuno in più: appena 4 nelle ultime 8 gare.

Decisamente favoriti i granata che in casa non perdono da ottobre dello scorso anno, ma lì era colpa dell’Inter che era venuta all’Olimpico a fare la voce grossa come al solito.

Il fantacalcista logico

Sceglie Sanabria. Non troppi bonus finora, ma è rigorista, e il Toro tenterà di dominare il gioco.

Il fantacalcista intuitivo

Scommette sulla fisicità e il dinamismo di Kaba, il quale sta dimostrando di avere un buon impatto nel centrocampo dei salentini.

Il fantacalcista eccessivo

Euforico dopo il ritorno al fantacalcio di Okereke: “Quante gioie in passato! Va beh, alcune… Ok, poche.”

INTER – SALERNITANA

venerdì 16/02, ore 21.00, DAZN / Sky

A proposito della prepotenza dei nerazzurri, qua non riusciamo a immaginarci niente di diverso che una partita dominata dalla squadra di Inzaghi dall’inizio alla fine, non ce ne voglia il nuovo arrivato Liverani, che se l’avessero fatto debuttare al Colosseo contro le bestie feroci forse avrebbe gradito di più.

Primissima che nel 2024 ha vinto ovunque contro chiunque, contro ultimissima che nello stesso periodo ha raccolto un punticino misero buono nemmeno per il brodo.

Il fantacalcista logico

Può mai esistere in questo universo o in qualsiasi altro parallelo un fantacalcista che ha in rosa Sommer e non lo schiera in casa contro la Salernitana?

Il fantacalcista intuitivo

Potrebbe essere un’occasione grande quanto un impero per Carlos Augusto…

Il fantacalcista eccessivo

“Hanno in testa l’Atletico Madrid. Candreva, grande ex, sa come approfittarne.”

NAPOLI – GENOA

sabato 17/02, ore 15.00, DAZN

Che il Napoli di Mazzarri abbia un’intolleranza al gol si è capito, non servono ulteriori analisi.

Che il Genoa abbia una delle migliori difese del campionato, pure.

All’andata fu una bellissima sfida, un pareggio spettacolare pieno di bonus. Questa volta le sensazioni sono diverse, potrebbe essere più accattivante la chat del gruppo “sabato spritz”.

Il fantacalcista logico

Quando faticano gli attaccanti alle volte la risolvono i difensori: Rrahmani sa come fare.

Il fantacalcista intuitivo

E’ convinto che all’attacco del Genoa serva un giro di Vitinha…

Il fantacalcista eccessivo

Ha condiviso invece di fare copia / incolla. Errore eccessivo. Per rimediare e fregare tutti schiera Lindstrom.

VERONA – JUVENTUS

sabato 17/02, ore 18.00, DAZN

Ultimamente il Verona in casa si è sentito abbastanza a proprio agio, sarà che i recenti ospiti si sono rivelati fin troppo educati. In ogni caso, brava la squadra a sfruttare le occasioni.

La Juventus stava viaggiando serena e spedita poi senza accorgersene si è trovata nel bel mezzo di un tunnel inaspettatamente buio. Metafore a parte, a entrambe servono maledettamente dei punti, e l’esito non è così scontato come potrebbe sembrare.

Il fantacalcista logico

Rabiot sta portando meno bonus dello scorso anno, vero, ma a livello di prestazioni rimane comunque una certezza.

Il fantacalcista intuitivo

Per lui, la magia di Yildiz è tutt’altro che svanita.

Il fantacalcista eccessivo

Duda finora ha già ottenuto cinque gialli e due rossi, quindi… uno che sente così le partite va lasciato libero di esprimersi nelle sfide di alto livello!

ATALANTA – SASSUOLO

sabato 17/02, ore 20.45, DAZN / Sky

Guardiamo le ultime 5 gare a Bergamo dell’Atalanta: 5 vittorie.

Ora guardiamo le ultime 5 gare in trasferta del Sassuolo: 5 sconfitte.

Ecco. Ah, una di queste era gli ottavi di finale di Coppa Italia: Atalanta – Sassuolo 3 a 1…

Il fantacalcista logico

Nell’Atalanta fanno a turno per segnare. “Questo giro dovrebbe toccare a Ederson.”

Il fantacalcista intuitivo

“No, dovrebbe essere la volta di Scamacca”, controbatte lui.

Il fantacalcista eccessivo

Più che probabile, dunque, che Consigli dovrà raccogliere alcuni palloni dal fondo della porta… ma con un rigore respinto e una super pagella!

LAZIO – BOLOGNA

domenica 18/02, ore 12.30, DAZN / Sky

La partita tra le due squadre più eccitate del momento. Lazio vittoriosa in Champions contro i fenomeni del Bayern. Bologna vittorioso nel recupero contro la Fiorentina. Entrambe hanno speso energie esagerate per il rispettivo impegno infrasettimanale, ma la spinta motivazionale ricevuta potrebbe avere più effetto di mille sedute defaticanti.

Il fantacalcista logico

Affida il suo centrocampo a Guendouzi, in forma straripante.

Il fantacalcista intuitivo

Il guizzo di Pedro manca da troppi turni, questo potrebbe essere quello buono.

Il fantacalcista eccessivo

Odgaard in Italia ha la media gol di Cristiano Ronaldo, da schierare senza se e senza ma.

EMPOLI – FIORENTINA

domenica 18/02, ore 15.00, DAZN

L’Empoli con Nicola non ha ancora perso e la salvezza non è più un miraggio. Effetto ottico che sembra avere ingannato la Fiorentina, attratta da una qualificazione alle coppe europee rivelatasi più difficile da raggiungere di quanto alcuni avessero potuto pensare. Ci aspettiamo un derby dell’Arno più intenso che spettacolare.

Il fantacalcista logico

Duncan ha trovato una continuità importante e già potrebbe bastare. Se poi si mette pure a fare assist…

Il fantacalcista intuitivo

Gyasi è diventato un insostituibile di questo Empoli e vorrebbe ripagare presto la fiducia.

Il fantacalcista eccessivo

Sa che il giovane Cancellieri ci ha preso gusto ed è convinto che concederà il bis immediatamente.

UDINESE – CAGLIARI

domenica 18/02, ore 15.00, DAZN

Udinese gasata a mille dopo l’impresa di Torino: 3 punti che pesano enormemente nella lotta salvezza. Difficile trovare momento migliore per giocarsi uno scontro diretto in casa.

Cagliari che invece punti non ne vede da 4 turni. Il penultimo posto fa paura, Ranieri si augura che non si trasformi in panico, dato che la classifica deve muoversi e anche in fretta.

Il fantacalcista logico

Gaetano ha evidentemente del talento e per come sta il Cagliari può essere la medicina giusta.

Il fantacalcista intuitivo

Ferreira: contro la Juve ha fatto 30 minuti di ottimo livello, punterà a ripetersi.

Il fantacalcista eccessivo

“Troppo forte ‘sto Lautaro, pure in difesa te lo ritrovi!”

FROSINONE – ROMA

domenica 18/02, ore 18.00, DAZN

Il Frosinone ha il miglior attacco della seconda parte di classifica insieme alla peggior difesa del campionato. La Roma, con l’arrivo di De Rossi alla guida tecnica, segna parecchio e concede volentieri. Risultato: tanti gol e tanti assist (si spera), ma facilmente a spuntarla saranno quelli della capitale.

Il fantacalcista logico

Ritiene che in questo turno il minimo sindacale per Lukaku sia la doppietta.

Il fantacalcista intuitivo

Seck può trovare lo spunto giusto in una sfida giocata a viso aperto da entrambe le compagini.

Il fantacalcista eccessivo

Ma Azmoun che ci sta a fare? Al mister non piace intristire nessuno, lo farà giocare più del solito questa volta.

MONZA – MILAN

domenica 18/02, ore 20.45, DAZN

Un derby in amicizia in tribuna, in campo certamente si vorranno un po’ meno bene. Il Monza continua a inciampare quando si trova davanti alla porta, appena 2 reti nelle ultime 5 partite. Il Milan sta sbuffando sul collo della Juve, sente di averne di più e la sfida di domenica è ampiamente alla portata. Sono tutte premesse da far impallidire anche il meno pallido dei Palladini.

Il fantacalcista logico

“Adesso basta! Leao vedi di fare gol pure in campionato! E che cacchio!”

Il fantacalcista intuitivo

E’ rientrato il centrocampista amante delle J e delle prestazioni di sostanza: dentro Tijjani Reijinders.

Il fantacalcista eccessivo

Gagliardini gli ha promesso che festeggerà in faccia a Giroud.