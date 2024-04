FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 33

Fantacalcio: ecco i consigli della 33a giornata del campionato di Serie A che inizierà questa sera con Genoa-Lazio e Cagliari-Juve

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. Poi, alle brutte, si rosica un po’, che sarà mai!

GENOA – LAZIO

venerdì 19/04, ore 18.30, DAZN

Il Genoa non perde da 4 gare, ma di queste, 3 sono stati pareggi a dimostrazione di una squadra che bada più alla solidità difensiva che alla spregiudicatezza offensiva.

La Lazio dalle ultime 5 trasferte (tra campionato e coppe) è uscita sconfitta per 4 volte e nelle ultime 2 non è riuscita a segnare. Ritmi che rendono complicato agganciarsi a chi sta davanti in classifica.

Le probabilità di una partita poco spettacolare sono pericolosamente alte.

Il fantacalcista logico

Gudmundsson è tra i più in forma del campionato, può produrre qualsiasi tipo di bonus in qualsiasi quantità e in qualsiasi partita.

Il fantacalcista intuitivo

Marusic con Tudor è decisamente più appetibile. Intuizione vincente per questa giornata!

Il fantacalcista eccessivo

Secondo l’eccessivo, Pedro vuole battere ancora qualche colpo in questo finale di stagione.

CAGLIARI – JUVENTUS

venerdì 19/04, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Cagliari ha perso una sola partita delle ultime 8 giocate in Serie A. Percorso incredibile su cui Ranieri intende spingere il più a lungo possibile.

La Juventus non vince in trasferta da 5 giornate e in 3 occasioni non ha avuto marcatori nel tabellino finale. Il Bologna a 4 punti preoccupa non poco.

Considerando i periodi di forma diametralmente opposti, i sardi potrebbero davvero fare il colpaccio.

Il fantacalcista logico

Danilo, oltre a essere sempre una certezza, ha ancora qualche colpo che fino adesso gli è rimasto in canna.

Il fantacalcista intuitivo

Viola è in un momento magico… tutt’altro che concluso!

Il fantacalcista eccessivo

Idem come sopra. Shomurodov confermatissimo.

EMPOLI – NAPOLI

sabato 20/04, ore 18.00, DAZN

L’Empoli conferma di avere l’attacco peggiore di tutto il campionato: ha perso 5 delle ultime 6 partite, nelle quali non ha mai mandato il pallone nella rete avversaria.

Il Napoli persevera nella mancanza di continuità, produce tanto e allo stesso tempo compie errori madornali, l’ultimo match disputato ne è l’emblema.

Match che non fa venire l’acquolina in bocca.

Il fantacalcista logico

Non può rimanere indifferente all’arte del Politano.

Il fantacalcista intuitivo

Annata sfortunata per Bastoni, ma il suo contributo adesso sarebbe grandemente apprezzato.

Il fantacalcista eccessivo

Può Simeone chiudere la stagione con un unico goletto in campionato?!

VERONA – UDINESE

sabato 20/04, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Verona sta rosicchiando punti ma 3 tutti insieme non li vede da qualche turno ormai. La squadra ha mordente, se bastasse l’atteggiamento giusto per salvarsi sarebbe serena…

L’Udinese sembra decisamente sul pezzo, inoltre ha ancora un recupero da portare a termine in cui può succedere qualsiasi cosa. Tutto l’ambiente sembra compatto, le possibilità di centrare l’obiettivo sono buone.

Gran bella sfida salvezza, non ci sono favoriti.

Il fantacalcista logico

Sembra davvero tornato! Lazovic titolare.

Il fantacalcista intuitivo

Ancora a secco di bonus, eppure da un centrale come lui ci si aspetta qualche incornata vincente. Dentro Bijol.

Il fantacalcista eccessivo

Dopo il gol vittoria in casa contro il Sassuolo non è più riuscito ad incidere. In una sfida salvezza come questa Swiderski potrebbe concedere il bis.

SASSUOLO – LECCE

domenica 21/04, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Sassuolo si muove troppo piano. 3 pareggi consecutivi sono meglio di niente ma certamente per levarsi dalle brutte posizioni di classifica bisogna trovare soluzioni più efficaci.

Il Lecce segna pochissimo ma con una precisione chirurgica: 2 vittorie nelle ultime 4 gare (più un pareggio) con soli due gol all’attivo. C’è chi sta peggio.

Altro scontro sanguinoso, tutti gli indizi dicono X.

Il fantacalcista logico

Consigli è il portiere con più gol subiti nella storia della Serie A. Ma almeno in questo turno potrebbe interrompere il conteggio…

Il fantacalcista intuitivo

Ci sta andando sempre più vicino… prima o poi la testata vincente la trova: dentro Baschirotto.

Il fantacalcista eccessivo

Assist nel turno precedente. E gol in questo! Credici, Defrel!

TORINO – FROSINONE

domenica 21/04, ore 15.00, DAZN

Il Torino forse non ha più molto da chiedere a questo campionato, questioni di orgoglio a parte, e senza grosse pressioni alle volte ci si esprime meglio.

Il Frosinone ne perdeva troppe, ora ha iniziato a pareggiarne qualcuna: la situazione attuale dice comunque 18esimo posto e arrivederci alla Serie A. Le opportunità da qui in avanti vanno colte tutte.

Granata favoriti. Consiglio: chi cerca divertimento valuti anche altre partite cui assistere.

Il fantacalcista logico

5 gol nelle ultime 7 gare. Uragano Cheddira.

Il fantacalcista intuitivo

Solo votoni per lui, e allora si fida di Turati.

Il fantacalcista eccessivo

Il gol mangiato nel derby in realtà non gli è andato ancora giù. Lazaro cerca rivalsa.

SALERNITANA – FIORENTINA

domenica 21/04, ore 18.00, DAZN

La Salernitana deve salvare solo più la faccia e in casa ha dimostrato di avere qualcosa per cui lottare ancora un po’. Ormai il destino è segnato, rimangono gli impegni da onorare.

La Fiorentina sta vivendo un sogno europeo a cui tiene enormemente, in settimana ha dato tutto quello che aveva e i due giorni di riposo deve essere brava a farseli bastare.

Partita aperta a tante occasioni e tanti bonus.

Il fantacalcista logico

Varie incognite sui titolari della Viola, varie difficoltà per i titolari dei granata. L’unica certezza è Candreva.

Il fantacalcista intuitivo

Biraghi quest’anno ha deluso, poco da dire, ma il bello viene adesso e lui nei piedi può averceli eccome dei bonus decisivi.

Il fantacalcista eccessivo

Faraoni non gioca da 7 turni? Ma no, dai, con un po’ di turnover adesso si riprende…

MONZA – ATALANTA

domenica 21/04, ore 20.45, DAZN

Il Monza vorrebbe ma ormai non può più. La classifica non lascia spazio ai sogni, nonostante ciò la squadra sembra voler provare a chiudere in crescita.

L’Atalanta l’ha fatto davvero: superare il Liverpool e conquistare la semifinale di Europa League. Entusiasmo oltre le stelle che gioverà anche in campionato?

Ci aspettiamo una partita vivace, con i nerazzurri ampiamente favoriti.

Il fantacalcista logico

Da troppi turni non si vedono i suoi bonus. Dentro De Ketelaere.

Il fantacalcista intuitivo

Un ex, pure con qualche bonus sotto le aspettative: Gagliardini va schierato.

Il fantacalcista eccessivo

Non più certo il giocatore di qualche anno fa, ma qualcosa di interessante può ancora farcela vedere. Fiducia in Hateboer.

ROMA – BOLOGNA

lunedì 22/04, ore 18.30, DAZN

La Roma sta vivendo notti magiche. La squadra ha raggiunto livelli molto alti di rendimento e tutto sembra funzionare alla grande. Difficile per chiunque affrontare questa Roma.

Il Bologna è reduce da due pareggi per 0 a 0, non il massimo della vita. Detto ciò, il piede sarà forte sull’acceleratore da qui alla fine, l’occasione di qualificarsi alla Champions si direbbe più unica che rara.

Il derby è il derby, altrimenti questo sarebbe senza dubbio il match più interessante della giornata.

Il fantacalcista logico

Abraham, logico. Tocca a lui davanti e ha una voglia matta.

Il fantacalcista intuitivo

Cristante dà garanzie. La partita non sarà semplice e uno come lui potrebbe sbloccarla con un inserimento inaspettato.

Il fantacalcista eccessivo

Con l’infortunio di Ferguson si libera qualche spazio. Urbanski vorrebbe approfittarne.

MILAN – INTER

lunedì 22/04, ore 20.45, DAZN

Il Milan probabilmente poteva giocarsi meglio le sue chances in Europa. Uscire con questa sensazione non è mai bello, ed è possibile qualche contraccolpo.

L’Inter ha appena appena un po’ rallentato, come forse era normale aspettarsi. Le energie verranno incanalate ora tutte alla sfida con i cugini, per regalarsi un fantastico epilogo di stagione.

Prima contro seconda in una sfida che può assegnare matematicamente lo Scudetto. E’ tutto qua.

Il fantacalcista logico

Dimarco sa come far godere di brutto i suoi tifosi. Esiste un’occasione migliore di questa?

Il fantacalcista intuitivo

Ormai si è capito: più l’ambiente è carico e più Frattesi sa diventare determinante.

Il fantacalcista eccessivo

Ogni tanto il derby viene deciso da giocatori su cui nessuno avrebbe puntato. L’eccessivo lo sa e sceglie Calabria, senza paura.