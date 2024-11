FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 12a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

GENOA – COMO

giovedì 7 novembre, ore 20.45

Un Genoa finalmente vittorioso affronta un Como in grossa crisi di risultati. Che non si tratti di una partita di cartello è evidente, ma c’è anche il rischio concreto che l’impatto fantacalcistico del match sia quasi nullo.

Genoa

Il giovanissimo Ekhator si è preso il posto da titolare. Ora servono i bonus per mantenerlo.

Como

Panchina a sorpresa contro l’Empoli? No, nessun allarme per Nico Paz.

LECCE – EMPOLI

venerdì 8 novembre, ore 20.45

Seppur alla pari con altre due, il Lecce sta in fondo alla classifica della Serie A, a causa di soli 3 punti ottenuti negli ultimi 18 disponibili. Dall’altra parte ci sarà l’Empoli che finora si è trovato più a suo agio in trasferta, una sola sconfitta nelle ultime 6 gare, e che per noi è il favorito.

Lecce

Per salvarsi qualche gol bisogna farlo. Capito, Banda?

Empoli

Avvio esaltante e poi lento declino. Ottima occasione per un Gyasi che deve riprendersi.

VENEZIA – PARMA

sabato 9 novembre, ore 15.00

Il Venezia è in ripresa: negli scorsi due turni ha ottenuto una vittoria e una sconfitta di misura a San Siro, certificando il suo buon momento. Il Parma invece ha vanificato l’ottima prova di Torino con la sconfitta inaspettata in casa contro il Genoa. Incontro molto equilibrato.

Venezia

Il ragazzo ci sa fare: Stankovic in campo.

Parma

Delprato leader imprescindibile.

CAGLIARI – MILAN

sabato 9 novembre, ore 18.00

Il Cagliari ha perso anche contro la Lazio, ed è la terza sconfitta di fila, 6 gol subiti, uno solo fatto. Invece, tra Champions e campionato, sono 4 le vittorie in 5 partite per il Milan che si è regalato una notte magica al Bernabeu. Rossoneri gasatissimi.

Cagliari

Marin, primo rigorista, potrebbe essere tra i titolari. Schieriamolo.

Milan

Sempre più impiegato da Fonseca, vogliamo insistere su Musah anche noi.

JUVENTUS – TORINO

sabato 9 novembre, ore 20.45

Probabilmente uno dei derby di Torino più interessanti degli ultimi anni, con la Juve che si sta costruendo partita dopo partita e il Toro che cerca la determinazione e la compattezza di inizio stagione. Non crediamo ne venga fuori un match bloccato.

Juventus

Fagioli fuori dai titolari questa volta non ce lo vediamo proprio.

Torino

L’intraprendenza di Pedersen potrebbe essere un fattore.

ATALANTA – UDINESE

domenica 10 novembre, ore 12.30

L’Atalanta in questo momento è nettamente sopra tutte le altre, anche in Europa se ne sono accorti. Verrà a farle visita l’Udinese che certamente si giocherà ogni tipo di carta, ma immaginare una partita in discussione è veramente complicato.

Atalanta

Senza girarci intorno: ci si aspetta molto di più da Pasalic.

Udinese

Ancora nessun bonus per Payero, il primo non tarderà ancora molto.

FIORENTINA – VERONA

domenica 10 novembre, ore 15.00

La Fiorentina è un rullo compressore in questo momento e la sfida di domenica non fa prevedere nessuna battuta d’arresto, nonostante il Verona abbia superato la Roma grazie a una prestazione più che convincente. Bei bonus all’orizzonte.

Fiorentina

Difficile togliere Bove che si esprime a questi livelli.

Verona

Harroui sempre estremamente pericoloso.

ROMA – BOLOGNA

domenica 10 novembre, ore 15.00

Sfida tra deluse con qualche difficoltà di troppo, la prima per quanto riguarda il gioco, la seconda soprattutto per i risultati. Insomma, voglia di riscatto ma anche diversi errori da mettere in conto. Ne potrebbe giovare lo spettacolo.

Roma

Soulè merita una chance dopo quel gol magnifico.

Bologna

La gara giusta per tornare al bonus. Dentro Castro.

MONZA – LAZIO

domenica 10 novembre, ore 18.00

Nessuna vittoria davanti ai propri tifosi finora in campionato per il Monza: dato difficile da tralasciare che indubbiamente definisce la Lazio favorita in questo match. Ci aspettiamo però varie e importanti occasioni da entrambe le parti.

Monza

Pessina da schierare, essendosi riposato contro il Milan.

Lazio

Il rinato Pedro non sbaglia un colpo.

INTER – NAPOLI

domenica 10 novembre, ore 20.45

Seconda contro prima, il match più atteso e magari anche il più spettacolare. Se la giocheranno entrambe, e se l’Inter ha ancora qualche cosa in più come organico, il Napoli ha senza dubbio potuto preparare meglio la sfida. Vedremo cosa peserà di più.

Inter

Bastoni, per un motivo banale: ha riposato in Champions.

Napoli

Neres è tra i più determinanti a gara in corso. Asso nella manica di Conte.