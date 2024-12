FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 16a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

EMPOLI – TORINO

venerdì 13 dicembre, ore 20.45

L’Empoli sta entusiasmando tutti a parte gli avversari che incontra che soprattutto ultimamente tornano a casa sconfitti, il Toro vorrà evitare la stessa sorte ma i granata hanno davvero pochi strumenti a disposizione in questo periodo.

Empoli

Una delle star di questo Empoli. Non si può prescindere da Cacace.

Torino

Tra i pochi a salvarsi, Masina si mantiene affidabile.

CAGLIARI – ATALANTA

sabato 14 dicembre, ore 15.00

Il Cagliari in casa ha fatto capire più volte di sapersi far valere, in questa si troverà di fronte l’Atalanta capolista della massima serie capace di spaventare persino lo stellare Real Madrid. Ed è per questo motivo che in Sardegna sperano di ospitare una squadra stanca e provata…

Cagliari

Makoumbou ha trovato una buona continuità di rendimento.

Atalanta

Rientra Zappacosta, giochiamocelo subito.

UDINESE – NAPOLI

sabato 14 dicembre, ore 18.00

Nel turno precedente l’Udinese è riuscita a trovare una vittoria che le mancava da troppe giornate e che l’ha rilanciata in classifica, la quale ha visto il Napoli retrocedere al secondo posto. Considerando anche l’eliminazione dalla coppa, si capisce come gli azzurri cercheranno ferocemente il riscatto.

Udinese

Confermiamo Zemura dopo l’ottimo assist di Monza.

Napoli

Con Kvara fuori, Ngonge ha chance di entrare a gara in corso.

JUVENTUS – VENEZIA

sabato 14 dicembre, ore 20.45

La partita contro il Manchester City rappresenta per la Juventus uno step in avanti importante nel suo processo di crescita. La sfida sarà trovare lo stesso atteggiamento anche in campionato, contro una squadra come il Venezia che sta facendo più fatica di tutte le altre in questa Serie A.

Juventus

Potrebbe trovare spazi importanti in zone pericolose. Dentro Savona.

Venezia

La Juve sta concedendo qualcosa di troppo, e Pohjampalo sarà in agguato.

LECCE – MONZA

domenica 15 dicembre, ore 12.30

Il Lecce non ha retto l’urto dell’Olimpico di Roma tornando in Puglia con 4 reti sul groppone. Domenica però la sfida è di tutt’altro tipo: arriva il Monza di Nesta in crisi di risultati e con una classifica particolarmente infelice. Punti pesantissimi in palio.

Lecce

Finora si è visto poco ma il nuovo mister sembra volerlo valorizzare. Schieriamo Tete Morente.

Monza

Marì garantisce la prestazione e sa come evitare i cartellini.

BOLOGNA – FIORENTINA

domenica 15 dicembre, ore 15.00

Prestazioni europee quasi all’opposto: anonimo pareggio senza reti per il Bologna, dilagante vittoria per la Fiorentina. Certo i rispettivi avversari erano di livello differente, mentre lo scontro diretto avverrà domenica pomeriggio dove andrà in scena una delle sfide più affascinanti del turno.

Bologna

Intriga molto la scommessa Dominguez.

Fiorentina

Beltran ormai ha il posto fisso.

PARMA – VERONA

domenica 15 dicembre, ore 15.00

E’ un Parma altalenante quello visto nell’ultimo mese che però al Tardini sa mettere sotto chiunque nella giornata buona, e parte quindi favorito contro il Verona che di questi tempi fa davvero grossa fatica ad approcciare le sfide nella maniera migliore.

Parma

Mihaila cerca la prima rete stagionale. Occasione enorme per trovarla.

Verona

Un solo gol al debutto e poi troppa incostanza. Rocha Livramento può fare di più.

COMO – ROMA

domenica 15 dicembre, ore 18.00

Il Como non sa più vincere, e non è certamente un aspetto di poco conto considerando la classifica: terzultima a pari punti con il Verona. Di là, il Lecce e il Braga hanno detto che la Roma è guarita almeno un po’, ora servono segnali importanti anche in trasferta.

Como

Obbligatorio mettere Belotti da ex incompreso.

Roma

Torniamo a fidarci di Pellegrini.

MILAN – GENOA

domenica 15 dicembre, ore 20.45

Costretto a inseguire per un piazzamento in Europa, il Milan recentemente ha ceduto il passo solo all’Atalanta. Serve riprendere immediatamente la via della vittoria, questa volta contro il Genoa che però nelle ultime due trasferte ha fatto bottino pieno.

Milan

Camarda può dare il cambio a un Morata acciaccato e ha una voglia esagerata di incidere.

Genoa

…se parliamo di voglia di incidere anche Balotelli non scherza. Per lui una sfida magica.

LAZIO – INTER

lunedì 16 dicembre, ore 20.45

La Lazio di Baroni sa vincere tantissimo, pure contro le big e pure in Europa: periodo di forma strepitoso. L’Inter in Champions ha perso la sua prima partita, ma veniva da 5 trasferte vittoriose. Scontro fra titani.

Lazio

Tavares, quanto ci eri mancato…

Inter

Non preoccupiamoci di Sommer, va schierato con la solita fiducia.