FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 17a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

VERONA – MILAN

venerdì 20 dicembre, ore 20.45

Colpo di coda del Verona che ha trovato un risultato importante nel momento più critico della sua stagione. Gli farà visita il Milan che non riesce a trovare pace a causa delle troppe prestazioni insoddisfacenti.

Verona

Il contributo di Duda è determinante, in sua assenza la squadra non gira granchè.

Milan

Come saprà reagire Hernandez? Noi ci puntiamo.

TORINO – BOLOGNA

sabato 21 dicembre, ore 15.00

Le vittorie per 1 a 0 nell’ultimo turno sono servite come il pane a entrambe le squadre che ora possono legittimamente guardare a questo incontro con fiducia. Il Torino vuole riprendersi dopo un periodo complicato, il Bologna vuole ottenere ulteriori certificazioni di crescita.

Torino

L’esito di questa sfida passerà dalla prestazione di Milinkovic-Savic. Vogliamo scommettere su di lui.

Bologna

Finora una delle più grosse delusioni, ci aspettiamo un rilancio importante per Fabbian.

GENOA – NAPOLI

sabato 21 dicembre, ore 18.00

Un Genoa guarito dalla cura Vieira, che da quando si è seduto sulla panchina dei grifoni non ha ancora conosciuto la sconfitta, affronta un Napoli rinvigorito dalla convincente vittoria di Udine: che sia più a suo agio ad inseguire piuttosto che comandare la fila?

Genoa

Peserà tanto l’infortunio di Buongiorno: dentro Pinamonti.

Napoli

Ancora nessun bonus per Olivera. E’ arrivato il momento.

LECCE – LAZIO

sabato 21 dicembre, ore 20.45

Il Lecce ha trovato delle certezze sulle quali sta costruendo il suo percorso salvezza: diversi interpreti nelle loro migliori versioni. La Lazio è stata abbattuta dall’Inter dopo aver volato altissimo, interessante verificare il tipo di reazione.

Lecce

Insistiamo con Krstovic, che affronta una difesa frastornata.

Lazio

Dia in flessione, assolutamente necessario il suo recupero.

ROMA – PARMA

domenica 22 dicembre, ore 12.30

Le crepe strutturali della Roma sono un rompicapo complesso da risolvere, la soluzione non sarà immediata, nonostante in coppa sia andato tutto liscio. Anche il Parma ha le sue problematiche che si manifestano in una discontinuità difficile da decifrare.

Roma

Pisilli sa incidere: buoni voti e chance di bonus.

Parma

Delprato va in gol quando meno te lo aspetti…

VENEZIA – CAGLIARI

domenica 22 dicembre, ore 15.00

La beffa nel finale contro la Juve ha tolto 2 punti alla squadra di Di Francesco che sarebbero stati vitali per l’obiettivo di mantenere la categoria. Juve che invece ha strapazzato il Cagliari in settimana: eliminato dalla coppa Italia, serve in campionato una prova di spessore diverso.

Venezia

Stankovic se lo meriterebbe un bel clean sheet.

Cagliari

Ma Zappa che fine ha fatto? Davvero o doppiette o niente?

ATALANTA – EMPOLI

domenica 22 dicembre, ore 18.00

L’Atalanta si sta imponendo come principale candidata alla vittoria finale, ragiona e vince le partite da grande squadra. L’Empoli si è inceppato sul più bello, perdendo in casa contro il Toro e vorrebbe riscattarsi immediatamente.

Atalanta

Brescianini sempre più integrato ha diversi colpi in canna.

Empoli

L’affidabilità di Pezzella non è in discussione.

MONZA – JUVENTUS

domenica 22 dicembre, ore 20.45

Il Monza è in questo momento la squadra più in difficoltà del campionato: ultimo posto in classifica e trend negativo che non accenna ad essere invertito. Intanto la Juve che nelle coppe sta dando buone risposte in campionato zoppica e non può più perdere terreno.

Monza

Turati è la nostra super scommessa di giornata sapendo che gli 0 a 0 non sono così improbabili.

Juventus

Nico Gonzalez ci ha fatto attendere anche troppo.

FIORENTINA – UDINESE

lunedì 23 dicembre, ore 18.30

La Fiorentina ha dovuto cedere il passo al Bologna lo scorso turno, una sconfitta che non sarà semplice da mandare giù e che invece va subito riscattata. Contro ci sarà l’Udinese che, visto com’è andata la settimana, ha lo stesso desiderio di rivalsa.

Fiorentina

Deve accelerare l’inserimento, troppo tempo fuori per infortunio: dentro Gudmundsson.

Udinese

Thauvin sembra stia pian piano ritrovando lo smalto d’inizio stagione.

INTER – COMO

lunedì 23 dicembre, ore 20.45

L’Inter, che ha annichilito la Lazio e passeggiato in coppa, rasenta l’ingiocabilità per la maggior parte delle avversarie in Italia. Non farebbe eccezione il Como che però ha dato una lezione nel turno precedente ad una squadra di livello tecnico ben superiore.

Inter

Non ci aspettiamo rimanga così ai margini: Frattesi da schierare.

Como

Il talento di Nico Paz può emergere contro chiunque.