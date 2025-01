FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 22a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

TORINO – CAGLIARI

venerdì 24 gennaio, ore 20.45

4 pareggi consecutivi dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, così il Torino continua la sua stagione decisamente magra di soddisfazioni. Il Cagliari è reduce da una vittoria esaltante, altri 3 punti dopo i 4 nelle due giornate precedenti. Risultato: venerdì i granata rischiano di subire il sorpasso.

Torino

Pochi come Vlasic possono dare un contributo di qualità a questa squadra.

Cagliari

Gaetano: finalmente il primo gol, battiamo il chiodo finchè è caldo.

COMO – ATALANTA

sabato 25 gennaio, ore 15.00

Lo spettacolare Como ammirato lunedì scorso se la vedrà contro l’Atalanta che in Serie A ha rallentato la corsa ma che in Champions ha dimostrato una volta di più la sua proverbiale esuberanza. Sfida magnifica, da biglietto pieno.

Como

Match durissimo, ma Nico Paz lo preferiamo comunque nei nostri ballottaggi.

Atalanta

Scalvini deve riprendersi dopo l’errore contro Lukaku.

NAPOLI – JUVENTUS

sabato 25 gennaio, ore 18.00

Big match denso di significati e di aspettative, con il Napoli che sta alzando il suo livello partita dopo partita e la Juventus che pur non trovando la via del gol il gioco lo comanda quasi sempre. Favoriti gli uomini di Conte, ma aspettiamoci qualsiasi cosa.

Napoli

Tra voci di mercato e sfide passate, Raspadori è un nome da considerare contro i bianconeri.

Juventus

Quando sfidano i migliori, i grandi giocatori si esaltano. Mettiamo alla prova Locatelli.

EMPOLI – BOLOGNA

sabato 25 gennaio, ore 20.45

L’Empoli ha conquistato un solo punto nelle ultime 6 gare di campionato facendosi pienamente riassorbire dalla lotta per non retrocedere. Il Bologna ha gioito per la prima vittoria in Champions e nonostante l’eliminazione questo risultato darà ulteriore fiducia alla squadra. Gli ospiti puntano al bottino pieno.

Empoli

Mancherà lo specialista Orsolini e Vasquez un rigore l’ha già parato in questa stagione…

Bologna

Iling-Junior rilanciato dopo il gol europeo? Scommettiamoci.

MILAN – PARMA

domenica 26 gennaio, ore 12.30

Il Milan è uscito male dalla sconfitta contro la Juve con una prestazione che ha deluso ancor più del risultato. Mister e società al lavoro per ricostruire una rosa in difficoltà e dopo la vittoria contro il Girona arriva un Parma demoralizzato che potrebbe essere una buona occasione per cercare la continuità.

Milan

Bennacer è tornato al centro del gioco. Primo bonus in vista?

Parma

Per Djuric nuovo ambiente e nuovi stimoli, rischiamolo.

UDINESE – ROMA

domenica 26 gennaio, ore 15.00

Probabilmente la peggiore Udinese della stagione quella vista contro il Como nel turno scorso. Domenica arriva la Roma che almeno in campionato sta macinando gol e punti e che con una vittoria vorrebbe tenere vive le speranze di lottare per un posto in Europa.

Udinese

Dentro il gigante Tourè che nell’ultima da titolare aveva insaccato nella porta giusta. Solo per cuori forti.

Roma

Ranieri potrebbe variare qualcosa nel reparto avanzato e Baldanzi sarebbe un’opzione interessante.

LECCE – INTER

domenica 26 gennaio, ore 18.00

E’ un Lecce imprevedibile quello che si sta giocando le chance di salvezza: dopo la convincente vittoria contro l’Empoli è arrivata una brutta sconfitta in Sardegna. E ora c’è l’Inter che continua la sua marcia difficile da contenere in Europa così come in Italia…

Lecce

Distratto dalle voci o esaltato dalle attenzioni? Puntiamo sulla seconda, dentro Dorgu.

Inter

Tanta concorrenza, l’esperienza potrebbe essere la carta vincente per Pavard.

LAZIO – FIORENTINA

domenica 26 gennaio, ore 20.45

Se la Lazio è galvanizzata dal primo posto in solitario nel girone d’Europa League, la Fiorentina è ancora in grossa difficoltà: raggiunta in casa nel turno precedente dopo essere andata in vantaggio di un gol e di un uomo. Occasione per i biancocelesti.

Lazio

Castellanos su azione non segna da 7 turni in campionato, che si sia sbloccato contro la Real Sociedad?

Fiorentina

Finora la brutta copia del giocatore visto a Monza: Colpani è consapevole di dover dare di più.

VENEZIA – VERONA

lunedì 27 gennaio, ore 18.30

Il Venezia non riesce a sbloccarsi, i risultati continuano a mancare e la distanza dalla zona salvezza aumenta giornata dopo giornata. Lunedì l’occasione è gigante contro il Verona che è davanti di 4 punti ma che sembra stare in un periodo di forma peggiore.

Venezia

Si sa che il ragazzo non ha bisogno di tanto adattamento, per noi Zerbin va subito inserito.

Verona

Kastanos: il mister cerca nuove soluzioni e potrebbe dargli più spazio.

GENOA – MONZA

lunedì 27 gennaio, ore 20.45

Il Genoa, poco sotto la metà della classifica, sembra aver trovato la strada giusta per poter ottenere una riconferma tutto sommato serena alla prossima Serie A. Al contrario, il Monza è ultimissimo e per sperare ancora deve giocare un girone di ritorno di tutt’altro spessore.

Genoa

L’infortunio di De Winter è acqua passata e ora servono garanzie in difesa.

Monza

E’ essenziale il contributo di Kyriakopoulos anche in fase offensiva.