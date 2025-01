FANTACALCIO – QUANDO TI DICE BENE

Il fantacalcio sorprende sempre.

Tutti sanno che se nessun vero bomber gioca la giornata a causa delle partite rinviate per la Supercoppa, bisognerà far posto nelle formazioni titolari ai terzi e ai quarti slot d’attacco. Uno su tutti: Joel Pohjanpalo, gettonatissimo a inizio anno per il ruolo di comprimario a fianco dei big, ma che come attaccante del fanta ha già la sfiga nella desinenza del cognome e che infatti quest’anno non segna nemmeno con le mani.

Tutti a pensare che con lui davanti sarà una giornata storta, noiosa, senza emozioni.

E invece… tutt’altro!

Perché proprio lui, Pohjanpalo, che non segna nemmeno con le mani, sa fare invece gol di cu… ehm, di fortuna. E proprio in questa giornata, piena di pareggi senza reti e 6 politici, basta il suo bonus per vincere!

Incredibile!

Il fantacalcio è così, sorprende sempre. Quando pensi che le cose andranno male, la fortuna gira proprio in quel momento!

Eh sì.

Gira.

Agli altri.

Noi avevamo Vasquez.