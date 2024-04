FANTACALCIO: EXPECTED BONUS - Il più atteso: Thuram

Sinceramente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Marcus Thuram

Pronto, mister? Buongiorno.

Oh, ciao Massimiliano, come stai?

Bene, grazie.

Allora. Dimmi, volevi parlarmi.

Eh sì mister volevo capire come fare per la prossima. Abbiamo il Cagliari…

Eh quelli adesso stanno girando bene. Hanno battuto pure quegli altri, quelli lì di Bergamo, se non sbaglio…

Sì, 2 a 1 all’Atalanta.

Eh, spiaze per loro.

No, certo… però, parlando di noi?

Eh, che vuoi sapere, non ho capito…

Chi facciamo giocare davanti, mister?

Beh. Su una cosa eravamo d’accordo, no? Basta con ‘sto Thuram. Ci ha fregato all’inizio, ma adesso l’abbiamo capito che non la butta dentro neanche con le mani. Ci sarà un motivo se è figlio di un difensore…

Ok mister. Allora chi?

Come sarebbe? Ovviamente Lautaro. Il nostro capitano. Il toro. Il capocannoniere del campionato.

Eh, ma mister…

Ma mister che? Non iniziare eh Massimiliano che già ho poca voce oggi… i rigori non li sa tirare, va bene, me l’hai fatto capire, dopo Madrid non li tira più, gli ho parlato io. Certo che sei insistente eh, Massimilià!

Ma no, non è quello…

E allora che c’è?! Dai che ho il padel con Filippo tra 10 minuti, su.

Abbiamo anche altri attaccanti in rosa, mister…

Certo. Infatti io pensavo di affiancargli Sanchez. E’ l’unico che segna da marzo. Inoltre Arnautovic non lo so se sta in piedi, dato che ne ha sempre una…

Eh, mister però…

Ma cosa c’hai contro Sanchez? E’ un bravo ragazzo, è tornato volentieri alla fine…

Ma certo, per carità… il problema non è lui…

E chi, allora?

Mister… Lautaro è squalificato.

Che ca**o stai dicendo?!

Non possiamo convocarlo.

E me lo dici così?! E adesso che facciamo??

Per quello le volevo parlare…

Pronto, Marcus? Ciao carissimo, sono io, il tuo mister.

Oh, bonjour mister!

Senti, come stai? Sei in forma eh!

No, excuse moi, je ne suis pas très bon… non faccio molto bene…

Ma che scherzi?! Non ci pensare. Sei titolare la prossima eh!

Vraiment?

Eh certo. Un giocatore come te, figlio di un grande campione. Titolarissimo! Inamovibile!

Oh merci! Grazie mister!

Sì… che il cielo ci aiuti…

Je ne comprend pas…

Sì, no… stavo dicendo… cielo… ce lo farai un gol! Sono sicuro!