Fantacalcio – il fantacalcista “Di Lorenzo”

Per ogni modo di interpretare il gioco del fantacalcio esiste una perfetta corrispondenza con un giocatore della Serie A: oggi vediamo Di Lorenzo

E’ antropologicamente provato che per ogni modo di interpretare il gioco del fantacalcio esiste una perfetta corrispondenza con un giocatore della Serie A, il quale, se non facesse il calciatore, ma appunto il fantacalcista, si comporterebbe esattamente così come racconteremo di seguito.

Il fantacalcista “Di Lorenzo” dedica le sue energie psicofisiche quotidiane principalmente al fantacalcio.

Ha una lunga carriera alle spalle: annate su annate di fantacalcio totalizzanti, ma per il fantacalcista “Di Lorenzo” non fa grossa differenza né il successo né il fallimento, quello che importa è il lavoro continuo, la passione perpetua.

Se una stagione va male, pure malissimo, quella dopo la si affronta con la medesima convinzione di quando nel 2014 si era vinto col distacco più ampio mai registrato nel campionato della propria lega.

Tutto si azzera e si riparte sempre allo stesso modo.

Tra i suoi colleghi fantacalcisti ha una leadership silenziosa, ma molto impattante. Se sostiene una nuova regola da inserire sono in pochi che lo contrastano e ha una altissima percentuale di scambi andati in porto. Non organizza, ma è sempre presente a ogni incontro, ogni votazione, ogni cena.

Non esiste chi lo critica apertamente, c’è chi lo ritiene un buon fantacalcista, oppure chi lo esalta cercando di capire quale sia il suo segreto, che però è tanto semplice quanto difficile da attuare: dedicare le proprie energie psicofisiche quotidiane principalmente al fantacalcio.