FANTACALCIO – LA SOLITUDINE DEL NUMERO DIECI

Come le feste negli anni di scuola media.

Ti invitano perché sei della classe, ma in realtà se ci vai o no per gli altri è lo stesso.

Arrivi da solo a piedi. Entri senza salutare perchè ti vergogni. Fai un giro, con le mani in tasca passeggi nel salone.

Ti avvicini ai panini, azzardi un bicchiere di Sprite.

Di fianco al tavolo c’è il tamarro che ha già abbordato una tipa.

In mezzo alla sala, il tuo compagno figo balla ammirato dalle primine.

Il gruppo delle ragazze di terza viene agganciato dai ripetenti.

E addirittura il più sfigato tiene per mano una.

Tu invece rimani in un angolo, da solo, annoiato e noioso.

Nessuno ti considera.

Tutti ballano, tutti si divertono, tutti si godono la festa.

Perfino Carlos Augusto.

E tu niente, Lautaro